Skriniar, nel futuro solo Inter: “E’ un top e il club vuole premiarlo: ecco come”

Milan non hai mai preso in considerazione le offerte arrivate, vuole vincere ancora con la maglia dell’Inter

La splendida prestazione di ieri conferma ancora una volta quanto Milan Skriniar sia ormai diventato un difensore di livello mondiale . Lo slovacco, migliore in campo nella gara contro lo Shakhtar, è il pilastro imprescindibile della difesa nerazzurra e il club vuole riconoscergli questo status. Spiega Calciomercato.com: " Milan è un top e come tale l’Inter intende premiarlo con il rinnovo del contratto. Si va verso un nuovo accordo fino al 2025 con ingaggio che arriverebbe ai 4 milioni di euro netti a stagione.

Il futuro di Skrniar sarà a tinte nerazzurre. Nonostante le recenti tentazioni che sono arrivate dalla Premier League. Il Tottenham aveva portato tutto il proprio management a Milano per trattare con l’Inter che si sarebbe privata del suo gioiello solo con un’offerta indecente, da più di 50 milioni di euro. Anche Klopp aveva fatto il suo nome alla dirigenza del Liverpool per formare una coppia straordinaria con van Dijk. Milan non hai mai preso in considerazione le offerte arrivate, vuole vincere ancora con la maglia dell’Inter. Ecco perché il rinnovo ora è l’opzione più concreta per il futuro".