Gds – Skriniar via? L’Inter potrebbe tornare a trattare questi due nomi. E Lukaku…

Si è tornato a parlare con forza del futuro di Milan Skriniar . Il difensore ha un contratto in scadenza nel 2023 e presto i suoi agenti e il club nerazzurro si incontreranno per capire quale sarà il futuro del giocatore. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, in caso di partenza del difensore slovacco, la dirigenza andrebbe immediatamente a caccia di un sostituto: i primi nomi al vaglio sono quelli già considerati nei mesi scorsi.

"Ci sono due nomi che l'Inter potrebbe tornare a trattare. Si tratta di Caglar Soyuncu e Trevoh Chalobah, entrambi sotto contratto in Premier League. Il turco, innanzitutto, è in scadenza. In sé questa caratteristica non è esattamente un vantaggio per l'Inter, perché impedisce un prestito con relativi costi posticipati. Valutazioni quindi al ribasso per Soyuncu. Ai margini a Londra, sponda Chelsea, c'è invece Chalobah: una sola presenza contro il Leicester, più un'apparizione a Ferragosto con la squadra Under 21. Il suo contratto ha scadenza a giugno 2026 e quindi il valore di mercato non è il punto forte. Piuttosto, lo è la possibile apertura del Chelsea a un prestito, formula prediletta da Zhang e quasi obbligata per Marotta. Certo, per sostituire Skriniar servirebbe almeno un diritto di riscatto, ma Romelu Lukaku potrebbe tornare a mediare con Londra per una sua vecchia conoscenza...".