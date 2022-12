Skriniar, l’Inter si innervosisce: “Dovesse dire no, il club farà questa mossa forte”

In viale della Liberazione hanno mangiato la foglia e iniziano a sospettare che le cose possano non concludersi con il lieto fine sperato

Marco Astori

Tiene banco in casa Inter la questione legata al futuro di Milan Skriniar. Il centrale slovacco è in scadenza il prossimo giugno e il club gli ha già presentato da settimane la proposta di rinnovo: ma il calciatore si è preso tutto il tempo per pensarci e non ha ancora dato la sua risposta. Cosa che, secondo Calciomercato.com, starebbe indispettendo sempre di più la dirigenza: "Skriniar ha in mano l'offerta dell'Inter da oltre un mese, si tratta di una cifra di circa 13 milioni lordi a stagione, una proposta di tutto rispetto.

L'Inter, invece, non ha ancora una risposta dal calciatore e adesso inizia a innervosirsi, tanto da non escludere che la questione possa anche concludersi male, mettendo tutto in piazza e rovinando una storia che in questi anni sembrava essersi nutrita di genuinità. Altra illusione del calcio? Lo scopriremo molto presto, perché in viale della Liberazione hanno mangiato la foglia e iniziano a sospettare che le cose possano non concludersi con il lieto fine sperato. Sia chiaro, nessuno all'Inter parla di un accordo tra Skriniar e il PSG, tutti, invece, si sono messi in attesa di una sua risposta.

Il silenzio del calciatore, però, non aiuta e in questo momento accresce il partito del pessimismo. Ecco perché adesso non si sposterà più in avanti alcuna deadline, dopo capodanno l'Inter vuole una risposta definitiva da parte del calciatore. Se quello di Skriniar dovesse essere un no, l'Inter comunicherà la reale cifra offerta al calciatore, per chiarire di essersi spinta al massimo delle proprie possibilità. A quel punto sarà Skriniar a dover motivare l'eventuale rifiuto a una tifoseria che ormai da tempo lo ha elevato a simbolo e capitano. Gennaio è vicino, così come la verità. A Parigi nessuno ha dubbi, a Milano ancora ci sperano".