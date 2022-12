Rinnovo Skriniar, l’Inter vuole la verità: a breve il vertice decisivo. I segnali…

"Di fronte a un calciatore in scadenza di contratto tra soli sei mesi, la società non può essere nelle condizioni di dettare le regole del gioco, e dunque le tempistiche, in completa autonomia. L’esempio di Brozovic, che un anno fa in una situazione identica a quella di Skriniar firmò il rinnovo solo a marzo, è lì a disposizione. Ma qui la dinamica è un po’ differente. Perché sul centrocampista l’Inter capì da subito che il problema era “solamente” economico. Importante, certo. Spigoli complicati da smussare. Però il tempo in quel caso è servito anche all’Inter, non solo al giocatore.