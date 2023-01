Skriniar-Inter, ultimo vertice apre spiragli: “Un segnale apprezzato e un dubbio”

Skriniar, un segnale e un dubbio

“La lunga marcia di Milan Skriniar tiene l’Inter con il fiato sospeso. L’ultimo vertice per il rinnovo ha aperto degli spiragli. Marotta e Ausilio hanno alzato l’asticella dell’offerta. Un segnale che lo slovacco ha apprezzato, ripromettendosi di dare una risposta a metà gennaio, per l’incontro che porrebbe risultare decisivo. E’ chiaro, infatti, che l’Inter punta a chiudere in fretta la partita, anche per programmare per tempo i piani per la difesa, Ad ogni modo non si profilano cambi di maglia in corsa. In estate il Psg ha premuto a lungo per acquistare il nazionale slovacco. Ma negli ultimi tempi da Parigi non sono più arrivati segnali: il dubbio è che voglia aspettare l’estate per assicurarsi a parametro zero. Non sono da escludere, però, nuovi ingressi in scena se davvero non arrivasse la fumata bianca con i dirigenti di viale della Liberazione”, si legge.