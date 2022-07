Inter, tutto dipende da Skriniar. Marotta ha pronti due piani: se parte due nomi in pole

Tutto dipende da Milan Skriniar . Perso Bremer, andato alla Juve, il mercato dell'Inter dipende dalla permanenza o meno dello slovacco. Inzaghi spinge per trattenere Skriniar e a quel punto si dovrebbe accontentare di un difensore low cost, se dovesse invece partire per una cifra superiore a 70 milioni avrebbe un difensore di livello. Due piani mercato differenti.

"È quello che si augura Inzaghi ovvero la conferma di Skriniar e l'arrivo di un giocatore low cost. L'allenatore di Piacenza vorrebbe, oltre a D'Ambrosio e Dimarco, anche un quarto centrale di spessore, ma prima di tutto ritiene fondamentale non perdere l'affidabilità che lo slovacco garantisce. Ecco perché è d'accordo con la dirigenza di temporeggiare per valutare le opportunità che si presenteranno non solo sul mercato degli svincolati, ma anche su quello dei calciatori che ad agosto (inoltrato) magari chiederanno la cessione. Nel frattempo Darmian, sostituto di Gosens a sinistra, viene utilizzato come braccetto di destra", sottolinea il Corriere dello Sport.