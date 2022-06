Skriniar-Psg, nuovo round: decisive le prossime 48 ore. Inter attende rialzo a 70 mln

Nei prossimi giorni gli intermediari del club francese incontreranno nuovamente l'Inter per cercare di trovare un'intesa

Andrea Della Sala

L'Inter lavora in entrata, ma anche in uscita in questo mercato. Presto verrà nuovamente affrontata la questione Skriniar con il Psg e potrebbe essere la volta buona per chiudere la trattativa.

"L’affare Psg-Skriniar sta per entrare nel vivo: da giorni sono a Milano alcuni intermediari che lavorano per provare ad avvicinare le parti, ma già domani potrebbe arrivare un nuovo contatto ufficiale tra le società, per cercare un punto di incontro. Il club parigino, al momento, è ancora fermo all’offerta di 60 milioni, bonus compresi. Una cifra che non basta a convincere l’Inter a cedere il suo leader difensivo, uno dei simboli della rinascita nerazzurra. L’Inter continua ad essere irremovibile sulla sua richiesta iniziale: 80 milioni, prendere o lasciare", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Il lavoro diplomatico degli intermediari dovrà servire a velocizzare la trattativa. La quadra potrebbe essere trovata a metà strada, con un affare complessivo da 70 milioni di euro che garantirebbe all’Inter una bella boccata di ossigeno. Del resto, sul taccuino del d.s. Campos c’erano due nomi evidenziati in rosso: oltre allo slovacco, infatti, l’altra pista battuta nelle precedenti settimane era quella per Botman, ormai a un passo dal Newcastle. Per questa ragione, il Psg non può rischiare di perdere anche l’altro grande obiettivo. Si entra nella settimana chiave, con le prossime 48 ore che potrebbe essere decisive per il buon esito dell’affare".

"Il corteggiamento del Psg parte da lontano e nella scorsa settimana ha raccolto i primi frutti: Skriniar inizialmente non aveva intenzione di lasciare Milano, ma adesso sembra essersi convinto ad accettare la faraonica offerta parigina, con un contratto da 7,7 milioni netti a stagione di base, più bonus che porterebbero lo slovacco a guadagnare quasi il triplo di quello che oggi gli garantisce l’Inter. In più, con l’obiettivo dichiarato di provare a dare da subito l’assalto alla Champions, vero pallino del presidente Al-Khelaifi", chiude Gazzetta.