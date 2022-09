Di Marzio – Skriniar, Inter prepara quest’offerta di rinnovo. Il PSG e la sua volontà…

Il futuro di Skriniar. Dopo il pressing del PSG e i no del presidente Zhang in persona, l’Inter è al lavoro per rinnovare il suo contratto

Il futuro di Milan Skriniar . Dopo il pressing estivo del PSG e i no del presidente Steven Zhang in persona, ora l’Inter è al lavoro per rinnovare il contratto del difensore. Gli aggiornamenti sulla situazione arrivano dalla redazione di Gianluca Di Marzio , esperto di mercato di Sky Sport.

“In estate è stato al centro dei desideri di diversi club, Psg su tutti, ma l’Inter ha sempre ribadito che lo avrebbe ceduto (per esigenze legate al bilancio) solo per una offerta “monstre”. Sicuramente non per i 50 milioni di euro più bonus presentati a più riprese dal club francese durante i mesi estivi. Negli ultimi giorni di agosto la presa di posizione del club su decisione del presidente Zhang: Milan Srkiniar è incedibile, con la società nerazzurra pronta a rinnovagli il contratto in scadenza nel 2023 adeguandogli lo stipendio e portandolo al livello di quello percepito dagli altri top in rosa. Basterà a convincere Skriniar? Lo slovacco dal canto suo non ha mai manifestato l’intenzione di voler cambiare aria e Marotta è stato chiaro a più riprese: “Faremo di tutto per trattenerlo, poi sarà il giocatore a decidere”, si legge.