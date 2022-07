Skriniar, ecco il rilancio del Psg. Nelle prossime ore proposta ufficiale da 70 milioni

"L’Inter continua la sua campagna di rafforzamento, ma l’attualità porta anche a nuovi contatti per la cessione di Milan Skriniar. Ieri Inter e Psg sono tornare a parlare del difensore slovacco, per cui è in arrivo nelle prossime ore una nuova proposta ufficiale, più vicina ai 70 milioni necessari per sbloccare l’affare. L’ultimo rilancio del Psg si era fermato a 60 più Draxler, ma l’Inter ha messo in chiaro che non prenderà in considerazione alcuna contropartita. Servono almeno 70 milioni cash per lasciar partire Skriniar". sottolinea La Gazzetta dello Sport.