“PSG, tenetevi quei soldi”: Inter irremovibile su Skriniar, il retroscena

Il PSG tornerà all’assalto per Milan Skriniar. Dopo averci provato per tutta estate, il club francese busserà di nuovo alla porta del giocatore nel mercato invernale. L’Inter in quest’ottica è già al lavoro per prolungare il contratto del centrale, in scadenza al 30 giugno 2023. Ecco quanto evidenziato dall’edizione online di La Repubblica.