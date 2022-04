Rinnovo Skriniar, la volontà del giocatore. “La situazione finanziaria dell’Inter…”

Milan Skriniar è stato protagonista di una prova maiuscola contro la Juventus: nelle prossime settimane si discuterà del rinnovo

Milan Skriniar è stato protagonista di una prova maiuscola contro la Juventus. Il difensore slovacco ha stravinto il duello con Vlahovic, permettendo ai nerazzurri di chiudere con un clean sheet che ha portato tre punti vitali in ottica Scudetto. "Domenica Skriniar è stato il volto da copertina di una formazione che non vuole alzare bandiera bianca nella corsa verso il tricolore, un gruppo che non intende consegnare alla concorrenza quel triangolino appuntato sul petto nel 2020-21, dopo 10 stagioni d'attesa. C'è ancora molto da fare prima di festeggiare come l'anno scorso, ma grazie al blitz di Torino, il primo del 2022 dopo 4 pareggi di fila in trasferta in A, la formazione di Inzaghi può ancora sperare nella seconda stella", spiega il Corriere dello Sport che poi tratta il tema rinnovo.

Skriniar ha un contratto che scade a giugno 2023 e l'obiettivo dell'Inter è definito. "L'obiettivo è blindarlo, anche se la situazione finanziaria del club difficilmente permetterà ai dirigenti di dichiarare questo o quel giocatore incedibile. Tradotto: anche in caso di prolungamento, la permanenza di Milan alla Pinetina non sarebbe certa al 100%. Lui comunque vuole restare e la società non intende perderlo. A meno non sia costretta da una proposta... indecente", rimarca il CorSport. I discorsi sul prolungamento, in ogni caso, saranno rinviati al termine della stagione, per evitare distrazioni sul finale di campionato che vede l'Inter ancora in piena corsa per il titolo.