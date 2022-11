Mediaset – Rinnovo Skriniar, l’entourage continua a rinviare gli incontri: lo scenario

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, non arrivano segnali positivi sul fronte Skriniar. Stando a quanto riferisce Claudio Raimondi, giornalista di Mediaset, non si registrano, infatti, incontri in programma per rinnovare il contratto del difensore slovacco, tanto che, dall'entourage, si segnalano costanti rinvii.