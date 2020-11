Skriniar dalla Slovacchia: “Io convocato? Ho parlato ieri con l’Inter, per loro nessun problema”

Intervenuto ai microfoni di SFZ, Milan Skriniar ha parlato così del suo ritorno in Nazionale dopo essere guarito dal Coronavirus:

“Ho parlato con i dirigenti proprio dopo la partita contro l’Atalanta. Mi hanno detto che non c’era alcun problema, tutti noi siamo andati con le Nazionali. Non so da dove provenga la notizia (del fatto che l’ASL avesse vietato la partenza ai giocatori dell’Inter), io non sapevo nulla altrimenti non sarei venuto qua”.

ALLENAMENTI – “Dopo essere stato rinchiuso a casa, ho ripreso ad allenarmi con la squadra in maniera graduale. Ho giocato la prima partita nel fine settimana dopo essere guarito dal Coronavirus. Voglio assolutamente giocare e aiutare la squadra”.

SFIDA DI PLAYOFF – “Sarà una sfida simile a quella con gli irlandesi. Sarà una battaglia, l’allenatore ci farà conoscere bene gli avversari e ci mostrerà i punti di forza e debolezza”.