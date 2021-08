Skriniar: “Soddisfatto dell’inizio di stagione. Finalmente un gol davanti ai tifosi”

Le dichiarazioni del difensore slovacco dell'Inter, Milan Skriniar, dal ritiro della nazionale dopo le prime due gare della stagione

Dopo le due vittorie contro Genoa e Verona, Milan Skriniar saluta momentaneamente l'Inter e vola in Slovacchia per vestire la maglia della sua nazionale. Il difensore ex Sampdoria, in gol contro il 'Grifone', ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dal ritiro della selezione slovacca.