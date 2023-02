Skriniar pronto a dare tutto fino a giugno: Inzaghi lo vuole titolare nel derby

Il mancato trasferimento al Paris Saint-Germain è ormai il passato, e fino a giugno Milan Skriniar è pronto a mettersi a disposizione dell'Inter e di Simone Inzaghi, prima di iniziare una nuova avventura. A cominciare dal derby di domenica sera. E sì, perché, secondo Tuttosport, l'allenatore nerazzurro sarebbe intenzionato a schierare lo slovacco da titolare in difesa:

"L’assenza dal quarto di finale Coppa Italia con l’Atalanta era dovuta alla concomitanza con l’ultimo giorno del mercato di gennaio che avrebbe potuto sancire il passaggio al Psg. Ma, adesso che il trasferimento a Parigi è rinviato a giugno a parametro zero, Milan Skriniar si appresta a tornare titolare già nel derby di domenica sera. L’Inter non ha voluto svendere Skriniar a gennaio, pur di incassare qualche milione, proprio pensando al contributo dello slovacco al raggiungimento degli obiettivi stagionali. Per agevolare la risposta positiva di Skriniar sul campo è necessario evitare una possibile contestazione di San Siro. Il pericolo sembra più lontano, dopo la presa di posizione degli ultrà che hanno scritto un comunicato distensivo, rivolto a tutti i tifosi, al termine di un incontro con il difensore".