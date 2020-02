Sky boom: “Lautaro, il Barcellona tratta con l’Inter per più di 111 mln! Maxi affare sul tavolo”

Tra tutte le squadre nominate dai siti spagnoli il Barcellona è quella che è più interessata a Lautaro Martinez e che sta trattando con l’Inter. Il club blaugrana non vuole pagare la clausola, ma il giocatore è al centro dei piani del club per il post Suarez.

Questo è quanto ha detto Di Marzio a proposito delle voci che parlano dell’addio dell’argentino alla società nerazzurra. “Nei piani del Barça è il giocatore del futuro e ne stanno parlando con il club nerazzurro che potrebbe anche individuare una contropartita. L’argentino è al centro dei piani del club spagnolo e ci saranno nuovi incontri con i dirigenti interisti. Davanti vogliono prendere lui”, ha specificato il giornalista.

Insomma sul tavolo ci sarebbe una maxi operazione che coinvolga anche altri giocatori come contropartita (non ancora individuata) che arriverebbero a Milano.

Per questo il Barcellona pagherebbe anche più della clausola rescissoria di 111 mln presente sul contratto dell’ex Racing (si parla di cifre vicino ai 130-140 mln di euro da reinvestire su un altro attaccante). Inserendo delle contropartite nell’operazione, la cifra, anche superiore alla clausola, non verrebbe pagata in una unica soluzione. “Il Barcellona sarebbe disposto a pagare più della clausola e trattando con l’Inter”, ha concluso il giornalista di Skysport.

