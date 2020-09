Sky Deutschland – Bayern voleva Perisic, Flick ha insistito. No secco dell’Inter perché…

Ivan Perisic sembrava poter proseguire la sua avventura al Bayern Monaco. Ma così non è stato, malgrado il voto positivo da parte del tecnico Flick. Era soprattutto l’allenatore lo sponsor dell’attaccante croato, da sempre molto stimato dall’attuale tecnico campione d’Europa.

Ma la trattativa è naufragata, secondo Sky Deutschland, di fronte all’ultima richiesta del club bavarese. Nessuna offerta per l’acquisto a titolo definitivo, solo una richiesta di conferma del prestito anche per la prossima stagione. Dinanzi a questo tipo di proposta, è arrivato il no secco dell’Inter, intenzionata a vendere Perisic per fare cassa.

E così, dopo tre mesi di trattative (il riscatto a 20 milioni era scaduto a maggio), è arrivato l’annuncio di congedo del Bayern e il ritorno di Perisic alla Pinetina.