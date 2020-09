CorSera – Inter a 2 mln da Vidal. Nainggolan, non è finita. Perisic, ecco le idee

Il Bayern Monaco non riscatta Ivan Perisic, l’Inter ne ha preso atto e considera la possibilità di tenerlo in rosa come quarta punta dietro Lukaku, Lautaro e Sanchez. Come riferisce il Corriere della Sera, la priorità dei nerazzurri resta cederlo per finanziare il colpo Kanté ma il croato ha cambiato atteggiamento rispetto all’anno scorso e non è escluso che possa restare.

Nonostante le parole di Giulini, che dopo l’incontro in Viale della Liberazione ha definito impossibile l’operazione Nainggolan, per il CorSera la partita tra Inter e Cagliari è ancora aperta. Quasi fatta per Vidal, che tratta la buonuscita con il Barcellona. Al momento ballano due milioni tra il centrocampista cileno e il club catalano.