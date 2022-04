Sky Sport Germania – Eintracht sicuro: Kostic si trasferisce in Italia, si parla con l’Inter

Le ultime di calciomercato su Kostic: addio all'Eintracht e trasferimento all'Inter?

Arrivano novità dalla Germania in merito ad un possibile trasferimento di Kostic in Italia. A riferirlo è il giornalista tedesco di Sky Sport Germania, Florian Plettenberg: "Notizie relative a Kostic: l'Eintracht venderebbe il giocatore in estate per circa € 15 milioni. I dirigenti si aspettano che si trasferisca in Italia. I suoi nuovi agenti starebbero negoziando con l'Inter: 4 anni di contratto, circa € 5 milioni netti all'anno. Ma per ora l'Eintracht non ha offerte sul tavolo".