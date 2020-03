Sky – Alla fine l’Inter accetterà il 9 marzo come data per Juve-Inter. Ma farà…

Continua la bagarre sui recuperi della Serie A dopo l’attacco diretto di Steven Zhang al presidente di Lega Dal Pino. Sulle frasi del presidente nerazzurro, è stata aperta un’indagine dalla Federcalcio. Probabile, per Zhang, il deferimento.

Intanto, domani andrà in scena a Roma un’infuocata assemblea di Lega.

Secondo Sky Sport, “alla fine l’Inter accetterà, per un senso superiore, di giocare nella data proposta da Lega e Figc, cioè il 9 marzo, se la proposta dovesse ovviamente passare a maggioranza. I nerazzurri, però, sono lontanissimi dall’essere in accordo con la posizione della Lega. Continueranno a fare opposizione, pur accettando quella che sarà la decisione maggioritaria”.

Lega e Figc hanno proposto di far slittare il campionato, giocando l’ultimo turno il prossimo weekend ed inserendo un turno infrasettimanale tra il 12 e il 14 maggio. Non si hanno notizie, invece, di Inter-Sampdoria, per cui non esiste al momento una data possibile. E non esisterà mai se l’Inter dovesse centrare le finali di Coppa Italia ed Europa League. Un paradosso a cui nessuno sta pensando per ora. Per poter fissare un recupero, la Lega deve “sperare” che l’Inter esca dall’Europa League prima della finale di Danzica.