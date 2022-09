Sky – Inter, Calhanoglu pronto. Lukaku no: i tempi. Argentini ok, gli altri…

I nazionali stanno rientrando, gli ultimi saranno i sudamericani. Difficile vedere Lukaku in campo sabato contro la Roma

Rientrati alla Pinetina Dumfries, De Vrij e Skriniar, l'allenamento ora è in corso e loro faranno un lavoro leggero. Domani sono attesi gli italiani che hanno avuto un giorno di permesso dopo la partita con l'Ungheria. Gli argentini giocheranno nella notte e rientreranno in modo efficace e veloce in modo da essere giovedì ad Appiano Gentile. Riusciranno così a svolgere almeno due allenamenti interi e poi la rifinitura.