Sky / Hakimi-PSG ai dettagli. Inter-Lautaro, nuova trattativa per il rinnovo

Le ultime novità dopo l'incontro che si è tenuto oggi nella sede di viale della Liberazione tra l'Inter e l'agente Camano

Giornata di incontri in viale della Liberazione. La dirigenza dell'Inter ha incontrato Alejandro Camano , agente di Achraf Hakimi e Lautaro Martinez . Il club nerazzurro lavora alla cessione al Paris Saint-Germain del laterale marocchino, mentre - come confermato dal procuratore - la permanenza del 'Toro' non è in bilico. Sky Sport fa il punto della situazione dopo il summit di oggi:

"Si è parlato di Hakimi per definire il trasferimento. Il PSG si prende i suoi tempi ma l'operazione non è in dubbio. Si è parlato anche di Lautaro. Qualche mese fa è stata interrotta la trattativa per il rinnovo a causa del cambio d'agente. Oggi non è in discussione la permanenza all'Inter ma il club nerazzurro dovrà ricominciare a negoziare il rinnovo nei prossimi mesi".