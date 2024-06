"Audero non è scomparso dai radar, è ritenuto eccessivo il prezzo di 7 milioni fissato con la Sampdoria per il riscatto. L’Inter sta ragionando sul secondo portiere e può farlo con relativa tranquillità. Sono tanti i profili sondati. Si deve parlare di una certa progettualità: sono profili diversi uno dall’altro. C’è chi può fare il secondo e quindi continuare con Sommer a lungo periodo, o prendere uno come Okoye, Martinez o Bento che possa avere una futuribilità da numero uno. Un investimento adesso per aver un titolare nel giro di uno o due anni. In questo momento l’Inter non sta lanciando l’assalto ad uno di questi".

"Non è una grande priorità per l’Inter, che dal punto di vista delle necessità con Zielinski e Taremi ha sistemato le urgenze. Si può pensare che si può ragionare su un difensore, ma non c’è un’urgenza. Si attende una risposta, che arriverà a breve, di Oaktree, sul mercato. Finora l’Inter ha dovuto ricavare degli utili e immaginiamo sia così anche per il futuro. A quel punto dovremmo interrogarci sul futuro sui tanti giovani tra cui Carboni e Oristanio, che potrebbero costituire un tesoretto. Al netto di eventuali opportunità per i giocatori in rosa, Dumfries su tutti, che al momento non ci sono".