L'Inter di Simone Inzaghi ha chiuso la sua giornata di lavoro ad Appiano Gentile per preparare l'insidiosa sfida contro il Monza di Nesta di domenica sera. Al rientro dopo la sosta nazionali, sono tanti i dubbi nella testa dell'allenatore nerazzurro, visto anche che la prossima settimana la squadra sarà impegnata contro Manchester City e Milan, rispettivamente in Champions League e in campionato.

Ecco perché a Monza ci potrebbero essere delle rotazioni. Per esempio in difesa, dove Bastoni potrebbe rifiatare ed essere sostituito da Carlos Augusto. A centrocampo, scalpitano Zielinski e Frattesi, anche se Barella e Mkhitaryan in questi giorni si sono allenati sempre alla Pinetina e stanno bene. Da monitorare, invece, le condizioni di Calhanoglu, partito carico per la Nazionale e al lavoro per essere al top nelle prossime sfide. Se Inzaghi vorrà preservarlo, ecco Asllani.