Svolta Thuram, bomber grazie alla ‘cura’ Inzaghi: con l’Inter prestazioni top

L'intuizione di portare Thuram a Milano è stata di Piero Ausilio, che aveva già cercato di prenderlo nel 2021, prima che un infortunio al ginocchio facesse saltare il trasferimento. Tuttavia, è stato sotto la guida di Simone Inzaghi che il francese ha fatto il salto definitivo.

Il Corriere dello Sport sottolinea che i gol di questo inizio stagione non sono frutto del caso: sono il risultato di un lavoro intenso negli allenamenti, in particolare per migliorare la precisione sotto porta e la presenza costante in area avversaria, come richiesto dal tecnico nerazzurro.

Con due big-match all'orizzonte, contro Manchester City e Milan, Thuram potrebbe essere ancora una volta protagonista anche nella prossima sfida di campionato contro il Monza. Inzaghi potrebbe scegliere di far riposare Lautaro Martínez, reduce da due partite con la Nazionale argentina, mentre Thuram ha accumulato meno minuti con la Francia: solo 13’ contro l’Italia e 67’ contro il Belgio. Pur non essendo andato a segno con la nazionale, una "spiacevole" abitudine per lui (solo 2 gol in 26 presenze), il suo rendimento con l'Inter è ben diverso.

Nell'Inter, Thuram non è costretto a fare da riferimento avanzato unico, come accade spesso in nazionale. Inzaghi lo sfrutta al meglio per le sue caratteristiche, lasciandogli maggiore libertà di movimento e facendolo agire in combinazione con gli altri attaccanti. I risultati sono evidenti: non solo gol, ma anche un gioco che esalta le sue qualità tecniche e fisiche.

L’inizio brillante di Thuram ha dissipato i dubbi di chi pensava che la sua ultima stagione al Borussia potesse essere solo un exploit isolato. Il francese è deciso a continuare su questa strada e l'ambientamento a Milano è stato facilitato dalla sua conoscenza dell'Italia, essendo nato a Parma durante il periodo di suo padre Lilian in Serie A. Lo spogliatoio lo ha accolto con grande calore, grazie anche al suo carattere solare e affabile, mentre i tifosi sono già innamorati dei suoi gol, specialmente quelli decisivi contro il Milan.

Quest'anno, però, potrebbe esserci un duello in famiglia: suo fratello Khephren Thuram è approdato alla Juventus, e il confronto tra i due renderà ancora più intrigante la lotta scudetto. Nonostante il forte legame familiare, i due fratelli non si risparmieranno quando si troveranno di fronte in campo. Marcus, essendo il più anziano e già esperto della Serie A, vorrà certamente imporsi nel confronto diretto. Il guanto di sfida è già stato lanciato, ma prima di pensare alla Juventus, Thuram ha nel mirino Monza, Manchester City e Milan.