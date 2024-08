Arriva una notizia importante e non certo positiva dall'allenamento dell'Inter a San Siro alla vigilia della sfida di campionato contro il Lecce, la prima dei nerazzurri al Meazza con le due stelle sul petto. Secondo quanto appurato da FCInter1908.it, infatti, Lautaro Martinez non si è allenato per un affaticamento agli adduttori della coscia.

L'attaccante argentino sarà rivalutato nella giornata di domani, ma è chiaro che a questo punto immaginare un suo impiego dall'inizio contro il Lecce diventa quantomeno improbabile. Non si tratta di un infortunio grave, bene specificarlo, ma ovviamente, vista l'importanza del calciatore, non verrà corso alcun rischio. C'è ancora comunque qualche ora per capire se il Toro potrà essere della truppa per accomodarsi almeno in panchina.