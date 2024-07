Squadra ovviamente a ranghi ridotti, dato che all'appello mancano tantissimi giocatori nazionali e che tanti rientreranno ad Appiano Gentile alla spicciolata e che gli ultimi, Lautaro e Carboni, torneranno solo il 7-8 agosto, meno di 10 giorni prima del debutto in campionato in trasferta contro il Genoa. Sky Sport racconta la giornata dell'Inter, che è tornata in campo per il secondo allenamento di giornata: in mattinata più lavoro in palestra, mentre nel pomeriggio, non appena il caldo su Appiano ha allentato la morsa, la squadra si è ritrovata in campo per la seconda seduta di giornata.