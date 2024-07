Diversi giocatori sono ufficialmente entrati in scadenza di contratto in casa Inter. Per quasi tutti, però, il futuro si deciderà strada facendo, dopo l'inizio della stagione e anche in base al rendimento alla corte di Simone Inzaghi. Fa eccezione il fascicolo di Denzel Dumfries, che settimana prossima tornerà ad Appiano Gentile con il suo connazionale Stefan De Vrij e con i francesi Pavard e Thuram.