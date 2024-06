Bento potrebbe aver giocato la sua ultima partita con la maglia dell'Atletico nella sconfitta contro il Fortaleza. Convocato per le amichevoli della squadra brasiliana contro Messico e Stati Uniti, così come per la Copa America, al termine della gara, il portiere nel mirino dell'Inter, ha parlato del suo futuro al club.

"Non è stato deciso nulla, ma ci sono speculazioni. Devo solo ringraziare l'Atletico, è il club che amo. Volevamo vincere, ma sfortunatamente non è successo. In particolare, ho fatto una buona prestazione. Vado in nazionale per aiutare e fare del mio meglio”, ha detto il portiere 24enne.