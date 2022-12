Inter, Smalling la scelta per il dopo De Vrij. E c’è già un’idea per sostituire D’Ambrosio

L'Inter pensa a ripartire forte alla ripresa della stagione, ma lavora anche per il futuro. Nel mirino c'è sempre il difensore della Roma Smalling, in scadenza a giugno, ma non solo.

"Il tandem Marotta-Ausilio dovrà pensare al dopo De Vrij, in modo da accontentare Inzaghi per la sua consolidata retroguardia a tre interpreti. L’Inter ha in scadenza D’Ambrosio, De Vriij e Skriniar: quest’ultimo va verso il rinnovo, gli altri due invece potrebbero andare via a parametro zero. In più c’è Acerbi che va riscattato (mentre Darmian andrà in scadenza tra due anni, nel 2024): in caso di uscita di D’Ambrosio, l’Inter andrà a prendere Djidji del Torino, altro svincolato nel 2023, mentre Smalling è l’idea nerazzurra in caso di partenza, a questo punto possibile, di De Vrij", riporta Tuttosport.