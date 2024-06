Devi davvero presentarti quando entri in un team? Entri nello spogliatoio e dici a Lautaro Martinez o a Francesco Acerbi: "Ciao, sono Yann Sommer"? — "Per decenza, facciamo così. Ma la maggior parte delle persone in Europa si conosce. E i media parlano così tanto di un movimento di mercato in anticipo che non c'è da stupirsi quando ci si arriva effettivamente".

C'è stato un rito di benvenuto che hai dovuto fare all'Inter? — "Dovevo stare su una sedia e cantare. Questo è ormai quasi standard. Ci sono anche squadre in cui devi ballare davanti agli altri giocatori. Il che penso sia quasi peggio (ride). Canto sempre la stessa cosa: "No Diggity". Questo è stato ben accolto al Mönchengladbach e al Bayern. Che sia imbarazzante o no, questa audizione è una cosa fantastica. Tutti ridono e sono di buon umore, entri nella squadra così velocemente".

Hai già una canzone italiana nel tuo repertorio? — "Non fino ad ora. Tranne l’inno del nostro club “Noi siamo l’Inter”.

Cosa ti ha sorpreso di più in questa stagione dell'Inter? — "L'atmosfera allo stadio. Avevo già giocato a San Siro con il mio ex club, il Mönchengladbach, ma davanti a zero pubblico durante il coronavirus. È stato desolante. Quindi non sapevo esattamente cosa aspettarmi quando giocammo la prima partita casalinga contro il Monza. Tutto è iniziato fuori quando siamo andati allo stadio col bus della squadra. C'era un'atmosfera pazzesca, migliaia di tifosi si accalcavano ai lati della strada e si accalcavano davanti all'ingresso. Quando siamo arrivati ​​a San Siro è stata una grande emozione. Questa passione, questo entusiasmo della gente! Questo mi ha lasciato senza fiato".

Anche Mönchengladbach ha dei fan molto appassionati. — "Vero, tuttavia l'entusiasmo a Milano è un po' più estremo. Qui la gente vive davvero per il calcio e lo dimostrano anche. Ho alcuni colleghi italiani, quindi sapevo quanto fosse amato il club. Ma sperimentarlo in prima persona è ancora un'altra cosa".

È stata una stagione di grande successo per l'Inter, vincendo lo scudetto. Ma i tuoi compagni di squadra ti hanno raccontato come reagiscono tifosi e media quando le cose non vanno tanto bene? Deve essere intenso. — "Sì, ma al Bayern Monaco non è stato diverso. Questo è anche un club dove tutti si aspettano sempre che la squadra sia al top, al top, al top. Se le cose non funzionano, sorgono rapidamente problemi. L’esperienza è stata formativa e mi ha reso forte; è stata una grande sfida per me, ma anche per la squadra. Nonostante tutto siamo diventati campioni e questo è uno dei motivi per cui mi sono trasferito a Milano con buone sensazioni".

Ti piace la città? — "Vivo un po' fuori città con la mia famiglia, ma sono sempre in città. L'affinità degli italiani per la moda è chiaramente visibile per strada e questo mi piace".

Appiano Gentile è la tua seconda casa? — "Trascorro già molto tempo al campo. Fare colazione e pranzare qui non è obbligatorio, ma è sicuramente una buona idea. C'è una grande sala da pranzo, con una mezza dozzina di cuochi che preparano ottimi piatti per noi in collaborazione con un nutrizionista molto severo. Puoi sentire la sua passione per la cucina. Qui ognuno ha la propria stanza, che può essere arredata secondo i propri desideri. Mi piace stare qui, la struttura è molto bella e ti dà una bella sensazione appena arrivi".

Hai qualche richiesta particolare in fatto di cibo? — "No, provo ad alternare. Ovviamente mi piace mangiare la pasta, preferibilmente di grano saraceno. Penso che il pesto con pomodoro sia ottimo. La prima volta che ho unito questi due ingredienti, Federico Dimarco mi ha guardato stupito. Oggi fa esattamente la stessa cosa. Per gli altri è ancora più strano che io mangi contemporaneamente pasta, verdure e carne. Questo è quasi un insulto alla loro cultura alimentare. Mangiano la carne senza contorno. Questo è molto insolito per noi svizzeri".

Se ti dessi un foglio con il risultato dei prossimi Europei, cosa firmeresti subito? — "Oh, difficile. Abbiamo avuto una qualificazione difficile nella quale siamo stati criticati pesantemente, ed è giusto così. Ecco perché il mio primo obiettivo è superare la fase a gironi. Sarebbe un grande passo per noi. Ciò che verrà dopo resta da vedere".

Cosa ti aspetti dalla Germania, paese ospitante e avversaria del girone? — "La squadra è in transizione, ma ha tanta qualità. Ho molta fiducia nell'allenatore Julian Nagelsmann. Riunirà la squadra fino agli Europei in modo che la Germania possa competere nuovamente per il titolo. Conosco bene Julian, è stato lui a portarmi al Bayern".

(Blick)