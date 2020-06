Spadafora: “Coppa Italia, le semifinali si giocano il 12 e il 13 giugno. A calcetto…”

Il Ministro per le politiche giovanili e per lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato dal suo profilo Facebook della ripresa del calcio e ha confermato che la Coppa Italia sarà la prima competizione che verrà giocata. Inoltre ha sottolineato che non si giocherà il 13, ma il 12 la prima partita, come era stato richiesto dalla Lega Serie A. Queste le parole del Ministro:

BONUS – «Da lunedì, Sport e Salute, come garantito garantirà i bonifici dei 47mila bonus non pagati di marzo. Arriveranno sui conto corrente anche i bonus di aprile e maggio dedicati ai collaboratori del settore sportivo. Anche la questione arbitri è stata risolta in mancanza delle caratteristiche contrattuali che li tenevano fuori dall’indennità».

CALCETTO – «Il mio impegno è introdurre nel nuovo DPCM la data per la riapertura dello sport amatoriale. Non vi so dire ancora se sarà il 15 giugno, al massimo settimana dopo si spera possa riprendere. Dobbiamo superare l’idea del distanziamento. Non puoi fare una partita ad uno sport di squadra senza entrare in contatto con gli altri e per ora distanziamento e mascherina sono unici modi perché le cose vadano bene. Se le cose andranno bene potremo fare questi sport già dal 15, nel prossimo DPCM daremo la data e valuteremo anche Regione per Regione, perché cambia la situazione dei contagi».

SERIE A e TIM CUP – «La ripresa come avevo auspicato sarà con la Coppa Italia e verranno mandate in onda dalla Rai, potremo vederle tutti. Sono contento di dirvi che le due semifinali sono state anticipate: inizieranno il 12 e il 13 e il 17 la finale di Coppa Italia».