Inter, 15 milioni con gli ottavi: “Marotta e Ausilio fanno spazio in agenda a Skriniar”

L'Inter è pronta a trattare prima della sfida con la Samp il rinnovo del difensore. Pronta un'offerta da 6,5 milioni per il rinnovo

Andrea Della Sala

Serata fondamentale per l'Inter. Questa sera i nerazzurri possono qualificarsi agli ottavi per il secondo anno consecutivo. Importante per il prestigio, ma anche per questioni economiche. Lo sa bene Skriniar che presto tratterà il rinnovo.

Come spiega La Gazzetta dello Sport "Se tutto andrà come l’Inter spera, l’a.d. Marotta e il d.s. Ausilio occuperanno uno spazietto in agenda: a cavallo della sfida con la Samp parleranno con gli agenti di Milan Skriniar per proporre un contratto da 6,5 milioni. E per verificare quanto le promesse di gloria (e i denari) del Psg abbiano attecchito nell’animo dello slovacco".

"Certo, portarsi agli ottavi subito aiuterebbe i dirigenti a trattare da una posizione di maggiore forza. In ballo ci sono, infatti, 15 milioni circa: vanno calcolati considerando la differenza di 5,5 milioni che c’è tra il traguardo fissato nel budget del club (retrocessione in Europa League) e la qualificazione agli ottavi, più altri 600 mila euro di market pool maggiorato, 4 milioni circa in base ai risultati e il maxi-incasso degli ipotetici ottavi a San Siro che varrebbero almeno 5. Con queste munizioni sarebbe più facile chiedere a Skriniar di rinnovare", aggiunge il quotidiano.