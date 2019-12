Spettatori Serie A: +6.4%. Vincono i tifosi dell’Inter: media in aumento

I tifosi interisti fanno notizia ogni giorno dell’anno e pure il 31 dicembre non si sono smentiti. L’Osservatorio del Calcio italiano ha rivelato i risultati del report realizzato sulla base del database online di Stadiapostcards. Innanzitutto sono aumentati in generale i numeri che riguardano gli spettatori della Serie A:

“Al termine della 17esima giornata la media degli spettatori nella massima serie (27.108) registra un incremento del 6.4% rispetto il dato finale dello scorso campionato (25.481). Si tratta del miglior risultato registrato nell’ultimo quinquennio: +9.7% rispetto al 2017/18 (24.706), addirittura +22% rispetto al campionato 2016/17 (22.217) e +21.9% rispetto al 2015/16 (22.234)“, si legge sul sito dell’Osservatorio.

TIFOSI NERAZZURRI – E venendo all’Inter ha confermato per il quinto anno consecutivo il suo primato in termini di spettatori nelle gare casalinghe: 63.697 mila di media con un aumento del 3.7% rispetto al dato finale dello scorso campionato che si era fermato a 61.419 mila. A Milano andare allo stadio è un rito e lo confermano i tifosi del Milan, secondi in classifica con una media presenze sui 53.917 mila ma è un dato in calo dell’1.4% rispetto alla scorsa stagione. Terzo gradino del podio per la Juventus, media spettatori 39.740 mila, in aumento dell’1.3% rispetto alla scorsa stagione.

Nella top five anche Lazio e Roma. Per i biancocelesti all’Olimpico una media di 39.375 spettatori con un aumento del 5.9% rispetto il dato finale dello scorso campionato. Per i giallorossi 35.837 mila presenze in media, si registra quindi un decremento del 7.2% rispetto al risultato finale della stagione 2018/19. Gli altri dati: Fiorentina: 35.069, +12.6%; Napoli: 31.265, +7.8%; Bologna: 23.706, +11.6%. In evidenza la media casalinga del pubblico del Lecce in nona posizione con 23.517 mila e dei tifosi del Genoa: 22.624, +4.6%.

I tifosi della Juventus sono quelli che più spesso affollano gli stadi avversari. Il sold out dello stadio “Giuseppe Meazza” di Milano in occasione dell’incontro Inter – Juventus registra, finora, il miglior dato stagionale di spettatori presenti (75.923).

(Fonte: osservatoriocalcioitaliano.it)