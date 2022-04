Spezia-Inter, le probabili formazioni: Inzaghi ne cambia addirittura cinque

Le scelte di Simone Inzaghi e Thiago Motta per l'anticipo del turno di Pasqua di Serie A

Spezia-Inter si avvicina e Simone Inzaghi è alle prese con importanti scelte di formazione, considerando anche l'imminenza del derby di ritorno di Coppa Italia, in programma martedì prossimo. Per regalarsi una Pasqua tranquilla e un pizzico di tranquillità in più, sarà necessario gestire al meglio le risorse nei prossimi impegni.

A tal proposito, nelle probabili formazioni, la Gazzetta ipotizza ben cinque novità di formazione rispetto alla gara col Verona di sabato scorso: "La prima variazione è l'unica quasi obbligata, visto che nemmeno oggi De Vrij si è allenato in gruppo. potrebbe farlo domani, perché l'affaticamento alla coscia è smaltito, ma al massimo con lo Spezia andrà in panchina per tornare dal 1' martedì nel derby. Toccherà dunque ancora a D'Ambrosio, con Skriniar centrale e Bastoni di nuovo titolare malgrado una diffida che rischia di fargli saltare la Roma. Stesso problema di Perisic, che dovrebbe rifiatare con conseguente esordio dal 1' di Gosens. Si cambia anche a destra, con Darmian favorito su Dumfries. Il quinto cambio è in attacco. Scontata la squalifica, Lautaro dovrebbe giocare dall'inizio al fianco di Correa, con Dzeko pronto alla staffetta nella ripresa".