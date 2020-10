UFFICIALE – Sponsor e diritti tv, l’Inter ‘para’ il Covid: solo -5%, 46 mln spostati al 2021

L’Inter se l’è cavata. Potremmo commentare il bilancio ufficiale di Inter, Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi da sponsor e diritti tv.

I nerazzurri, infatti, hanno ovviamente subito la contrazione dei ricavi, come tutte le big d’Europa, ma hanno mantenuto le perdite entro un limite accettabile.

Come si evince dai dati ufficiali, infatti, il bilancio 2020 (per quanto riguarda i soli sponsor e diritti tv) si è chiuso con un -5,1% rispetto al 2019. Si è passati da 290,991 milioni di euro a potenziali 276,076. Perché potenziali? Perchè l’Inter ha registrato, di questi 276 milioni, solo 230 milioni, spostando al bilancio 2021 46 milioni di ricavi, complice il prolungamento della stagione sportiva 2019/2020 oltre il limite del 30 giugno.

Questi 46 milioni spostati al 2021 sono così ripartiti: 19 milioni di euro di sponsor, 18,5 milioni di euro di diritti tv Uefa e 8,1 milioni di euro di diritti tv per la Serie A.

IL DETTAGLIO DEGLI SPONSOR

In aumento la cifra incassata da Nike e Pirelli, che nel 2019 si era fermata a 29,1 milioni di euro e che nel 2020 (senza contare gli spostamenti al 2021) ha raggiunto i 36,8 milioni di euro.

In aumento gli sponsor europei e globali (da 12,2 a 14,9 milioni), in calo pesante (ma si sapeva) gli sponsor asiatici (da 89 milioni a 36,6 milioni), complici i mancati bonus a rendimento pagati da Suning nel suo ruolo di sponsor (-9,7 milioni) e la fine dei contratti con gli sponsor cinesi Fullshare e Kng Dawn, oltre alla fine del contratto con l’agenzia di marketing Beijing Yixinshijie. Ma l’Inter ha annunciato una nuova sponsorizzazione con SDY Sport e ha fatto sapere che dagli sponsor regionali, per il 2021, è già stata raggiunta la cifra di 27 milioni di euro, 2 oltre il minimo garantito di 25 milioni stabilito con l’agenzia I-Media.