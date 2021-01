O Jogo – Inter, lo Sporting vuole riscattare Joao Mario. Uno degli elementi più rilevanti…

Dopo vari prestiti e mancati riscatti, Joao Mario sembra aver ritrovato la forma migliore nel club dove è cresciuto, lo Sporting Lisbona. All’interno del club sono soddisfatti delle prestazioni del centrocampista, tanto che il presidente, Frederico Varandas, è intenzionato a riscattare il giocatore al termine della stagione. Come sottolinea il quotidiano, però, gli ostacoli non mancano. Il primo è l’elevato stipendio di Joao Mario, visto che attualmente lo Sporting contribuisce versando solo 1 milione dei 2,7 milioni di euro netti che il giocatore percepisce a stagione.

Ma ci sono diversi motivi che spingono invece sulla permanenza in Portogallo. Nel caso in cui lo Sporting dovesse arrivare in Champions, è visto come uno degli elementi più rilevanti per il riscatto del centrocampista da parte del club. E poi c’è la forte volontà di Varandas di trattenere a Lisbona il giocatore.

(O Jogo)