Sportmediaset – Lautaro, accordo con il Real: 100 mln all’Inter. Ora Kante e queste 2 punte

Sportmediaset parla di una trattativa che avrebbe del clamoroso. L’Inter starebbe per cedere Lautaro Martinez al Real Madrid. Addirittura, gli agenti del Toro avrebbero già trovato un principio di accordo con le merengues durante il viaggio in Spagna.

“Si tratta di un’operazione che l’Inter ha cercato di tenere top secret fino all’ultimo, per evitare che una fuga di notizie potesse far esplodere il Barcellona e di conseguenza far saltare l’affare Vidal, ormai pronto a sbarcare a Milano con i nerazzurri che alla fine pagheranno un indennizzo simbolico ai blaugrana”, scrive Marco Barzaghi.

I DETTAGLI

L’Inter rientrerebbe totalmente dell’investimento fatto per Hakimi ma i nerazzurri, oltre ad Hakimi, “vorrebbero i 50-60 milioni da girare poi al Chelsea per Kanté, per arrivare a una valutazione complessiva di 100 milioni per Lautaro, un’operazione in cui potrebbe rientrare anche Jovic in prestito con diritto di riscatto. Le due dirigenze stanno trattando per trovare tutti gli incastri giusti, a meno di un rilancio improbabile del Barcellona. I nerazzurri cercherebbero poi di arrivare a Dzeko per la soddisfazione di Conte e completare l’attacco, con la speranza di riuscire a piazzare Perisic. C’erano dei dubbi su Lautaro, sul fatto che non volesse tradire Messi, ma vista la situazione a Barcellona con la Pulce comunque in uscita a fine stagione, non si è fatto problemi e ha subito trovato un accordo con il Real per circa 8 milioni a stagione“, conclude Sportmediaset.