Stadio, fastidio Inter per mossa Milan. Ma c’è una novità: Rozzano non è sola

Manca solo l'ufficialità, ma ormai sembrano esserci pochi dubbi: il Milan non proseguirà nel progetto di costruzione di uno stadio in condivisione con l'Inter . Il club rossonero ha optato per un impianto di proprietà, in esclusiva, che nelle loro intenzioni verrà edificato nell'area dell'ippodromo La Maura. Così scrive il Corriere della Sera: "Non è il passo decisivo, ma è uno in più lungo la strada tracciata. Quella del Milan porta a un nuovo stadio da costruire da soli, nell'area dell'ippodromo La Maura, se sarà possibile: ormai alla rinuncia dell'impianto a fianco di San Siro, da condividere con l'Inter, che ha impegnato le società negli ultimi quattro anni, manca solo il bollo dell'ufficialità".

"Il sindaco aspetta la rinuncia ufficiale («se non intendono procedere me lo devono formalmente confermare»), anche per iniziare l'approfondimento (e l'opera di mediazione?) del nuovo piano nell'area La Maura. E una comunicazione formale che sciolga il memorandum of understanding firmato (sembra non ci siano penali da pagare da parte del Milan anche se spesso accordi simili le prevedono) la aspetta anche l'Inter che guarda con fastidio a questi sviluppi e ha sempre dato la priorità allo stadio condiviso, pur avendo sondato, nel 2022, la disponibilità di un'area a Rozzano per andare eventualmente da sola. Ora accelererà in questa direzione: la novità è che Rozzano non è l'unica opzione".