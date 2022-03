Stadio, Inter e Milan pronte a lasciare San Siro: l’alternativa più probabile…

Il progetto sembra essersi nuovamente fermato: così i due club sarebbero costretti a guardarsi attorno

Nonostante i grandi sforzi di Inter e Milan, fatica a decollare il progetto del nuovo stadio. Anzi, al momento è tutto fermo. Lo spiega anche la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: "Il progetto del nuovo stadio a San Siro si è arenato, fra lungaggini burocratiche, necessità di un confronto pubblico e incertezze dei due club che non sono disposti a spendere altri milioni in nuovi studi di fattibilità senza garanzie. Inter e Milan si sono detti disponibili al dibattito necessario per legge, ma per arrivare al dibattito è necessario presentare nuovi progetti, che per ora non sono stati disegnati. I tempi si allungano e i due club milanesi si guardano intorno".

Non è ancora detta l'ultima parola, ma i club sperano in un'accelerazione convinta e finora mai arrivata: "Pur affezionati al vecchio impianto, i manager sono costretti e convinti a guardare avanti per risalire la china anche in Europa ed essere in grado di sostenere ad armi pari la battaglia con i top club. E se un accordo non si troverà, resterà San Siro immenso e vuoto, senza una forma di vita calcistica e sportiva accanto. E questo è lo scenario che nessuno vorrebbe prendere in considerazione, per questo occorre stringere i tempi e trovare una soluzione moderna che si addica alla città e ai club".