Stellini: “L’entusiasmo è un fiume in piena, non vorremmo mai smettere di giocare”

Le parole di Stellini in conferenza stampa e ai microfoni di Inter TV durante le celebrazioni del 19° scudetto.

"La sensazione è che l'entusiasmo è un fiume in piena, inarrestabile. Non vorremmo mai smettere di giocare. Tutto viene in maniera semplice. Ti tieni dentro tante emozioni e in giornate come queste è giusto esplodere. La squadra è cresciuta tantissimo anche nella prima stagione, conquistando tanti punti e la finale di EL. Siamo la squadra che ha conquistato più punti in Italia. La nostra crescita è stata costante. Oggi raccogliamo i frutti di un lavoro intenso e difficile, grazie ai ragazzi. Si è creata un'empatia tra noi e loro", ha dichiarato Stellini in conferenza stampa.