Stellini: “Ottimo risultato. Campioni d’Italia? Non deve cambiare nulla, per noi…”

Cristian Stellini ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro la Roma: "Anche in un momento come questo di grande gioia e festeggiamenti è giusto affrontare le partite in modo combattivo, partendo bene all'inizio della gara, andando in vantaggio di due gol. Poi è tornata la tensione ma siamo stati bravi a riaccendere l'attenzione. Abbiamo portato a casa un altro ottimo risultato, il 15° consecutivo. La richiesta è sempre alta, ci aspettiamo sempre che la nostra squadra vinca questo tipo di partite. Non deve cambiare nulla. Lo fai con una leggerezza e felicitò diverse. Per noi è una questione di mentalità, di crescita, a anche se la posta in palio non è importante lo è l'atteggiamento. E' stata la nostra forza. Sanchez? Ha preso un colpo molto duro alla caviglia. E' uscit perché aveva perso un po' di sensibilità, ha preferito uscire. Pensiamo nulla di grave e speriamo di recuperarlo per la prossima partita."