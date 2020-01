Il vice di Conte: “Inter, serve più lucidità. Young, ottima prova. L’arbitraggio…”

Terzo pari consecutivo in campionato. Antonio Conte avrà tanto da dire ai suoi ragazzi dopo quello con il Cagliari. Soprattutto a Lautaro Martinez che negli ultimi minuti ha perso la testa e si è visto sventolare un rosso dall’arbitro per proteste dopo un fallo non fischiato. Intanto il tecnico non è passato dai microfoni di Skysport per analizzare la partita del Meazza e il suo vice, Stellini, ha spiegato perché: «A fine primo tempo ha impiegato un po’ per trovare le energie per parlare alla squadra, non stava bene lui come Skriniar che ha sostituito per un attacco influenzale. A fine partita non l’ho visto, è andato via velocemente il mister».

«Partirei dal finale di gara, dobbiamo mantenere lucidità, restare centrati sulla partita. Il Cagliari è stato bravo a recuperare, noi non abbiamo concretizzato e non dobbiamo lasciarci prendere dalla frenesia per la tensione. Perché ci sono altre gare e dobbiamo giocarle al meglio, visto che non siamo neanche in tanti in certe zone del campo, dobbiamo essere più lucidi», ha aggiunto.

-Lautaro?

Il perché fosse così nervoso deve essere ricercato in lui o nell’ambiente in generale. L’arbitro non è stato bravo a mantenere la calma, ha gestito la gara creando tensione e il metro che ha usato per tutta la partita andrebbe cambiato nel finale di gara e il giocatore si è lasciato prendere dalla tensione. Penso che l’arbitro doveva tenere tutti più tranquilli. Siamo usciti con 4 cartellini gialli e sono eccessivi rispetto alla gara. C’è stato il contatto su Young, quello su Bastoni e la trattenuta su Lautaro e Lukaku e non ha usato lo stesso metro che ha usato nel resto della partita.

-Questi pareggi arrivano nei secondi tempi…

C’è da lavorare e lo sappiamo, ci stiamo lavorando, stiamo pensando a questa situazione che non si deve ripetere in futuro. E’ molto importante chiudere le partite. Abbiamo avuto delle chance e una deviazione sfortunata ci è costata tanto.

-Nuovi innesti come sono andati?

Youn g ha fatto una buona prova, si è allenato bene e ha fatto un’ottima partita. Ha dimostrato il suo valore e crediamo che possa crescere ancora.

-Insieme ad Eriksen che arriverà…

Io non mi occupo di mercato e non sono la parola giusta per parlare di questo, noi lavoriamo sul campo.

-Primo passo per sbollire?

Si ricomincia da domani pensando alla gara di Coppa Italia da dentro o fuori come le gare di campionato in cui i tre punti sono importanti per restare attaccati alla vetta. dobbiamo chiudere le gare quando ne abbiamo la possibilità

(Fonte: SS24)