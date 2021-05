Inter, Stellini: “Conte-Lautaro? Cose che restano in campo. Dai calciatori vogliamo…”

La sua Inter, nonostante uno scudetto già ampiamente in bacheca, continua a vincere. Sono 15 vittorie consecutive a San Siro

L'Inter, nonostante uno scudetto già ampiamente in bacheca, continua a vincere. Sono 15 vittorie consecutive a San Siro per i nerazzurri, record assoluto. Caduta anche la Roma di Fonseca per 2-1. Cristian Stellini, intervenuto nel post partita al posto di Antonio Conte, non può che essere soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, al netto del calo (comprensibile) del secondo tempo. A Sky Sport, il tecnico in seconda nerazzurro ha detto:

"Conte-Lautaro? Una cosa molto simile a un episodio di 14 anni fa con me protagonista. Fui sostituito dopo 30', sono cose che succedono. E' l'esempio della ricerca della mentalità che abbiamo. Anche in un momento come questo, in cui sembra quasi assurdo, dai nostri calciatori ci aspettiamo che diano sempre il massimo. Lautaro non stava tenendo bene il colpo. Tutto quello che c'è dopo sono cose che accadono in campo e che rimangono lì. Da domani ci occuperemo della prossima partita. Già tutto dimenticato".