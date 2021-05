Stipendi, esce fuori la verità: tutta la Serie A chiede slittamento e rinuncia a 2 mensilità

L'indiscrezione emersa dopo l'Assemblea di oggi arriva direttamente dall’ANSA

Il momento di delicato in cui versa l'Inter riguarda in realtà tutto il campionato di Serie A. Non soltanto i nerazzurri pensano a come risolvere le difficoltà, come emerge nel lancio ANSA di questi minuti:

“I club della Serie A chiederanno alla Figc di far slittare i termini per quanto riguarda gli obblighi relativi alle scadenze per i pagamenti degli stipendi ai giocatori. L'ipotesi sul tavolo, emersa nell'assemblea delle societa' di oggi, e' di chiedere lo spostamento delle scadenze per le ultime quattro mensilita' della stagione 2020/21, ovverosia marzo (con la deadline che passerebbe da maggio a giugno), aprile (da giugno a luglio), maggio (da giugno a dicembre) e giugno (da settembre a dicembre). Una richiesta che sara' fatta nel corso del prossimo Consiglio Federale, che andra' in scena il 17 maggio. Inoltre, sul tema stipendi partira' una trattativa con l'Aic per chiedere al sindacato calciatori un taglio di due mensilita' per i giocatori”.