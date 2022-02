Sun – L’Inter piomba su Gabriel Jesus! Addio al City possibile, si ragiona su un grande scambio

L'Inter piomba su Gabriel Jesus. E' questa l'ultima pista di mercato che sta facendo discutere in Inghilterra

L'Inter piomba su Gabriel Jesus. E' questa l'ultima pista di mercato che sta facendo discutere in Inghilterra, dove danno i nerazzurri sulle tracce dell'attaccante brasiliano del Manchester City, che attualmente ha un contratto in scadenza nel giugno del 2023. In questa stagione Jesus non ha ripetuto, anche a causa di qualche infortunio, le prestazioni fantastiche degli anni scorsi, con soli 6 gol in 25 presenze in tutte le competizioni.