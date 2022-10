CF – Suning.com, dubbi sulla continuità aziendale: debiti scaduti per 4 mld. Previste…

Crescono sempre di più dubbi e incertezze sulla continuità aziendale per Suning .com. Come riporta Calcio e Finanza, nel bilancio al 30 giugno 2022 della società quotata a Shenzhen, emergono alcune cifre legate alla situazione debitoria della azienda, in cui il presidente dell’Inter Steven Zhang è presente all’interno del CdA.

"Nel dettaglio, nella semestrale al 30 giugno i ricavi di Suning.com sono calati del 60% da 93,6 a 37,2 miliardi di yuan (ovverosia da circa 13,1 a 5,2 miliardi di euro). Diversa la situazione a livello debitorio. Al 30 giugno scorso, le passività correnti erano pari a 110,8 miliardi di RMB, ovverosia circa 15,8 miliardi di euro, e superavano le attività correnti per circa 37 miliardi di RMB (circa 5,3 miliardi di euro). In particolare, i prestiti a breve termine e le obbligazioni esigibili entro un anno incluse nelle passività correnti ammontavano a 38,1 miliardi RMB (5,4 miliardi di euro). Il tutto a fronte di liquidità e mezzi equivalenti del gruppo pari a 6,6 miliardi di RMB (circa 955 milioni di euro)".

“Gli eventi o le circostanze di cui sopra indicano che potrebbero sussistere significative incertezze che potrebbero far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di continuare a operare”, spiega la società. Per questo, è stata valutata nel dettaglio la capacità del gruppo in termini di continuità aziendale. Per ridurre la pressione finanziaria, tra le altre misure, Suning prevede la cessione di partecipazioni in diverse società, con operazioni che potranno così aumentare i flussi di cassa della società."