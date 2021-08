Suning.com, continua il momento difficile: rosso di 500 mln nel primo semestre

La società proprietaria dell’Inter, non più di proprietà di Zhang Jindong, ha pubblicato il rapporto semestrale 2021

Prosegue il momento non facile di Suning.com. La società proprietaria dell’Inter, non più di proprietà di Zhang Jindong, ha pubblicato in queste ore il rapporto semestrale del 2021. Bloomberg ha aggiornato nel dettaglio sulla situazione, evidenziando una perdita netta di circa 500 milioni nel primo semestre del 2021. Tutti i dettagli sono stati resi noti da Calcioefinanza.it.