Inter in vendita? Zhang infastidito, Suning cerca solo un socio. Le cose cambiano se…

La proprietà smentisce la ricerca di un socio di maggioranza, ma se arrivasse qualcuno con un 1 miliardo e 200 milioni tutto cambierebbe

Andrea Della Sala

Nella giornata di ieri il Financial Times ha diffuso la notizia secondo cui l'Inter sarebbe in vendita. A partire da questa settimana scatterebbe il mandato alla banca d'affari statunitense Raine Group e a Goldman Sachs per la ricerca di un compratore. Al momento, però, non arrivano conferme dal club.

"L'articolo del Financial Times è evidentemente arrivato anche sulla scrivania del presidente Steven Zhang, descritto come molto infastidito dalla vicenda. La posizione della proprietà è molto chiara, magari sarà esplicitata ufficialmente tra 10 giorni, nel corso dell'assemblea dei soci in programma il 28 ottobre. Dall'Inter fanno sapere come non ci sia alcun mandato ufficiale siglato, almeno non fino a ieri.

Vero è che sono in corso diversi colloqui con molteplici banche, una delle quali è proprio Raine Group, specializzata nel mondo delle tecnologie e delle telecomunicazioni, la stessa che ha gestito il passaggio di mano del Chelsea la scorsa primavera: questo avviene perché con Goldman Sachs non si è arrivati a una definizione di un accordo. Dal club fanno sapere che le chiacchierate non hanno come oggetto la vendita del club, ovvero del pacchetto di maggioranza. Il teaser, ovvero il documento finanziario che finisce nelle mani di potenziali investitori, riguarda sempre la ricerca di un partner, un azionista di minoranza, un compagno di viaggio che aiuti Suning nella gestione dell'Inter", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"È evidente come questo passaggio sia reputato fondamentale per il futuro del club. Non va dimenticato che la società si è servita, nel maggio di un anno fa, di un finanziamento da 275 milioni di euro da parte di Oaktree, con scadenza triennale. E proprio da questo fondo arriverà la prossima iniezione di capitale nel club, per ulteriori 100 milioni di euro. Iniezione necessaria: l'Inter brucia cassa per circa 10 milioni al mese, è lontana dall'idea di autofinanziamento, il bilancio al 30 giugno 2022 che sarà sottoposto ai soci racconta di un rosso da 140 milioni di euro".

"Grande fermento in casa Inter. Diversi studi legali si agitano in tal senso, magari anche in maniera scomposta. E in qualche

modo le voci sono anche "aiutate" dai continui viaggi di Zhang negli Stati Uniti, l'ultimo di 10 giorni fa, ufficialmentectutti sempre per motivi familiari. Come il passato insegna, è bene essere prudenti. Ma non è un mistero che una valutazione del club da parte della proprietà sia già stata fatta: 1 miliardo e 200 milioni di euro. Se un compratore sbucasse davvero con quella cifra, l'Inter passerebbe di mano senza ombra di discussione. È una cifra elevata, che però potrebbe trovare nei prossimi mesi la sponda dalla faccenda stadio, con l'ok alla costruzione di un impianto di proprietà", spiega Gazzetta.