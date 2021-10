Supercoppa, finalmente c’è la data di Inter-Juventus. Ma c’è un problema: lo scenario

La Supercoppa Italia tra Inter e Juventus ha una data. Almeno c'è una data che è stata messa in calendario dall'Arabia Saudita

Il problema, proprio scorrendo i calendari, è che per quel giorno la Lega Serie A ha previsto un turno infrasettimanale. Un turno che prevede Inter-Torino in programma proprio il 22 dicembre. Mentre il giorno prima, la Juventus dovrebbe ospitare il Cagliari. Tutto rimandato? E' probabile, come già successo per la finale tra Juventus e Lazio che ha comportato lo spostamento delle partite di campionato. A meno che non si trovi un'altra data, ipotesi al momento non contemplata.